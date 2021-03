Autostradale taglia le corse, i tortonesi protestano

TORTONA - Brutta sorpresa già fin da ieri mattina per i tortonesi - ma le conseguenze riguardano tutta la provincia - che abitualmente utilizzano il servizio di corriere di Autostradale, l'ex Arfea, per i propri spostamenti: molte corse sono state cancellate senza preavviso.

In una nota sul sito di Autostradale si legge infatti che "da lunedì 15 Marzo 2021 considerata l’evoluzione in senso restrittivo dello scenario pandemico, verrà svolto un servizio di trasporto speciale di cui è consultabile l’elenco sull'apposita pagina web".

Se infatti con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il passaggio del Piemonte nella 'zona rossa' non c'è più bisogno di trasportare gli studenti, le stesse corse erano però utilizzate da coloro che dovevano recarsi a Tortona dalle frazioni o muoversi verso altri centri zona senza dover utilizzare per forza un'autovettura propria: inevitabili le proteste sulla pagina Facebook che si riferiscono soprattutto alla linea 81 Tortona-Novi Ligure, molto utilizzata anche dai lavoratori.