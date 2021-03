Bertram, seconda fase con le migliori

TORTONA - Leoni battuti da Mantova, ma sicuri di un posto nel Girone Bianco. Era il primo obiettivo stagionale e la squadra di coach Marco Ramondino l’ha centrato con tre giornate d’anticipo sulla fine della stagione regolare. Se si andrà verso la fase ad orologio (la decisione definitiva sulla conferma della formula deve ancora arrivare da parte della Lega), la Bertram è già certa di entrare nel girone delle migliori provenienti dai due raggruppamenti di qualificazione.

Le rimanenti sfide contro Bergamo, Casale e Udine definiranno solo il piazzamento conclusivo della formazione allenata da coach Ramondino al termine della regular season. Nella seconda fase ogni squadra si porterà dietro solo i punti conquistati negli scontri diretti contro le squadre che saranno nello stesso girone della fase a orologio (non quelli della classifica generale). Al termine dei match contro le prime tre dell’altro girone (ad oggi Forlì-Napoli e Scafati, ancora nessuna senza l’aritmetica certezza) si stilerà la classifica definitiva valevole per i primi sei posti della griglia playoff. Quella sì decisiva per il piazzamento della fase decisiva del torneo.

NOTIZIE DALL'INFERMERIA

Prossimo impegno dei bianconeri sarà domenica prossima 21 marzo, in casa contro Bergamo, ultimo match casalingo dei Leoni. Una settimana che permetterà di recuperare Riccardo Tavernelli, bloccato da un affaticamento muscolare alla vigilia di Bertram-Mantova. Gli esami a cui si è sottoposto il playmaker hanno dato esito negativo. Nessuna lesione muscolare.

In palestra si è rivisto anche Agustin Fabi che si sta allenando con il preparatore Baldi per recuperare la condizione fisica dopo il lungo stop. Le intenzioni del club, sono probabilmente quelle di riavere l’italoargentino a disposizione per la final eight di Coppa Italia che si svolgerà nel week end di Pasqua, probabilmente tra Rimini e Cervia.