Chiusura Freudenberg. Cavallo: "Sconcertati. Possibili effetti disastrosi per la Valcerrina"

MOMBELLO - Arrivata come un fulmine a ciel sereno, la notizia che lo stabilimento di Mombello della Freudenberg chiuderà entro il 31 dicembre ha provocato anche la reazione del sindaco monferrino Augusto Cavallo: "Il sindaco con l'amministrazione comunale di Mombello Monferrato apprende con sorpresa e stupore la notizia trapelata in mattinata e poi confermata dal comunicato ufficiale dell'Azienda Freudenberg con sede operativa in frazione Gaminella riguardo l'intenzione di sospendere le attività produttive definitivamente entro il 31 dicembre di quest'anno".

Una notizia inattesa: "Nessuna comunicazione da parte dell'azienda era stata anticipata e quindi lascia sconcertati apprendere la notizia così improvvisamente. Recentemente la multinazionale tedesca aveva provveduto a rinnovare le linee produttive ed ad assumere nuovi dipendenti per poter lavorare su tre turni giornalieri facendo pensare ad un futuro positivo per le maestranze occupate nel sito produttivo di Gaminella di Mombello. La scelta di Freudenberg se portata a compimento produrrebbe degli effetti disastrosi sull'economia delle famiglie di tutta la Valcerrina. Questa sera in occasione di una giunta dell'Unione dei Comuni della Valcerrina già in programma avremo occasione di condividere con gli altri sindaci la preoccupazione per la situazione e pianificare un intervento immediato coinvolgendo il sindacato alla ricerca di una soluzione per venire incontro alle necessità delle maestranze interessate".