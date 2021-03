Di Masi: "I Grigi, passione irrinunciabile"

ALESSANDRIA - "Sono molto soddisfatto di come sta lavorando Moreno Longo. E quando parlo di lavoro mi riferisco a metodi, regole e idee. Un profilo di allenatore che non abbiamo mai avuto". Luca Di Masi parla su "L'Orso in casa", organo ufficiale della società (a cura dell'Ufficio stampa), in edicola oggi con Il Piccolo, a due giorni dalla gara con il Renate, giovedì alle 15 al Moccagatta.

Una lunga intervista al presidente, in cui si parla di storia, di presentee di futuro. "Come ho ricordato al gruppo dopo la sconfitta di Novara, in grigio si fa calcio, consapevoli di una storia e di una tradizione che rappresentano valori anche sentimentali". Parla anche il tifoso Di Masi. "Ovvio che il mio impegno e la mia vicinanza nei confronti di squadra e società restano totali e assoluti ma, oggi, il mio stato d’animo è anche quello di un tifoso grigio, feroce e appassionato, che non può tifare come vorrebbe la sua squadra del cuore, in una bolgia a forma di stadio, perchè sa e vuole farlo solo così".

In questo numero anche la presentazione dell'avversaria, il Renate, che ha ripreso a correre e non è più da considerare una rivelazione, la scheda dedicata a Mirko Bruccini, con 14 domande, e i riflettori su Radio Voce Spazio, emittente da molti anni al Moccagatta e con trasmissioni in studio sull'Alessandria.