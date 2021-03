Giornata dell’Unità Nazionale, niente cerimonia

ALESSANDRIA - Mercoledì 17 marzo si celebra in Italia la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, istituita come festività civile con la Legge 23 novembre 2012, n. 222. La finalità indicata da tale legge è quella di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso la memoria civica. Infatti, la data scelta corrisponde al giorno in cui avvenne a Torino la proclamazione dell’Unità d'Italia: il 17 marzo del 1861.

Fino all’edizione 2019, in Cittadella, la Città di Alessandria ha proposto un programma commemorativo il cui svolgimento - alla presenza delle autorità, dei rappresentanti degli studenti e delle associazioni combattentistiche e d’arma - era articolato in alcuni momenti significativi e di particolare solennità, quali l’Alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno “Canto degli Italiani”, a cura della Banda Civica Orchestra di Fiati “G. Cantone” di Alessandria.

A causa dell’emergenza pandemica, la celebrazione dello scorso anno fu annullata e lo stesso succederà quest'anno. Rimane tuttavia l’importanza dei temi evocati dalla Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: "Temi - si legge in una nota di Palazzo Rosso - a cui Alessandria guarda con particolare attenzione invitando la comunità cittadina a considerarne e interpretarne la validità non già in presenza, ma - anche per l’edizione 2021 - in modo ideale e, non di meno, convinto e appassionato, per consolidare sempre di più la comune appartenenza e i vincoli di solidarietà del Popolo italiano, impegnato in questi mesi nella difficile prova pandemica".