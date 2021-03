Il Rotaract dona collari agli Animals' Angels

TORTONA - Il Rotaract Club Tortona, grazie ai fondi raccolti dalla masterclass "Avanguardia Digitale" dedicata al digital marketing e all'innovazione, dona ventisei collari antiparassitari al canile di Tortona utilizzando una parte del ricavato accumulato dall'evento.

"La consegna è avvenuta venerdì 12 mattina alla presenza del sindaco Federico Chiodi che ringraziamo ancora per la sua disponibilità - dice il presidente Luca Barberis - l'associazione 'Animal's Angels', che si occupa della protezione dei cani, della loro cura e del salvataggio, ci ha poi fatto fare un sopralluogo del canile: confidiamo che questo sia il primo passo per realizzare una collaborazione attiva con l'associazione per dare una costante mano ai nostri amici a quattro zampe. Ringraziamo Manuela Scarcella dell'associazione Animal's Angels Novi e i volontari del canile di Tortona che ci ha fatto conoscere un paio di amici 'pelosetti' fra i loro ospiti".