In manette 31enne albanese: era stato espulso nel 2015

ALESSANDRIA - Il personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria ha arrestato un cittadino di origine albanese in quanto inottemperante al divieto di ritorno nel Territorio nazionale disposto con provvedimento di espulsione. L'uomo è stato individuato durante l’espletamento di un ordinario servizio di controllo del territorio identificando quattro soggetti che viaggiavano a bordo di un’autovettura Ford Focus ed al cui interno si trovava anche H. T., cittadino albanese classe 1989.

Dagli accertamenti esperiti sulle banche dati, non sono emersi elementi utili a giustificare la sua presenza nel Territorio dello Stato. Pertanto, gli agenti, ritendo che i documenti forniti potessero essere affetti da falsità, hanno accompagnato il soggetto in Questura per effettuare ulteriori accertamenti nei quali è stato appurato che H. T., oltre a numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, risultava destinatario di un provvedimento di espulsione con conseguente accompagnamento alla frontiera eseguito nel novembre del 2015 e con relativo divieto di reingresso in Italia per un periodo di anni 10.