Milano-Sanremo, ecco le vie chiuse per il passaggio della corsa

NOVI LIGURE — Sabato 20 marzo è in programma l’edizione 2021 della classicissima di primavera Milano-Sanremo. I corridori, provenienti da Pozzolo Formigaro, entreranno in città da via Mazzini, percorreranno piazza della Repubblica, per poi svoltare in via Pietro Isola e proseguire lungo viale dei Campionissimi, via Ovada e strada del Turchino. Le strade cittadine interessate dal percorso saranno chiuse al traffico un’ora prima del passaggio previsto e sino al termine della corsa, vale a dire dalle 11 alle 13 circa.

Il transito della corsa ciclistica potrebbe costituire motivo di assembramenti nelle zone limitrofe al percorso. Dal Comune è partito un appello alla responsabilità: «Le recenti normative anti Covid-19 prevedono, per la zona rossa, il divieto di spostamenti (anche all’interno del proprio Comune) salvo per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Si fa appello, quindi, alla responsabilità di tutti i cittadini nell’osservare in maniera scrupolosa le norme vigenti ed evitare assembramenti».

