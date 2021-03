'Ospedale Incontra' con Secco, responsabile della Cardiologia interventistica

ALESSANDRIA - Sarà con il dottor Gioel Gabrio Secco, responsabile della Cardiologia e Cardiochirurgia Interventistica, il filo diretto del prossimo appuntamento di Ospedale Incontra, che si terrà questo pomeriggio in diretta sui social dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria a partire dalle ore 16.30.

L’iniziativa avrà come focus la terapia dell’infarto e la sostituzione delle valvole cardiache senza l’intervento in sala operatoria. La Cardiologia Interventistica, infatti, si occupa del trattamento delle patologie cardiache mediante un approccio mininvasivo, privo quindi di operazione chirurgica. In genere si effettua per via percutanea, ovvero attraverso un foro con cui viene inserita una piccola cannula nel vaso sanguigno.

La Cardiologia, diretta daldottor Gianfranco Pistis, nonostante le restrizioni dovute al Covid, nel 2020 ha effettuato complessivamente 2.500 interventi, di cui oltre mille di angioplastica coronarica e un centinaio di cardiologia strutturale, cioè a livello delle valvole.

Dopo una prima parte sulle attività svolte quotidianamente dalla struttura e sull’approfondimento dei temi relativi all’infarto e all’intervento sulle valvole cardiache, il Cardiologo Secco sarà poi a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 17.10 circa. L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali: il sito internet alla pagina www.ospedale.al.it/eventi-in-diretta/, la pagina Facebook @aoalessandria, il canale YouTube Ospedale Alessandria