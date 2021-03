Sciopero alla Miliardo Yida

PONTECURONE - Dalle prime luci dell'alba di oggi gli operai sono in sciopero dai cancelli della Miliardo Yida.

"Noi lavoratori organizzati col SiCobas - dicono i manifestanti - denunciamo da tempo gravissime mancanze: rispetto delle norme di sicurezza per la tutela della salute, gravi violazioni salariali contrattuali e fiscali, comportamento antisindacale, minacce e razzismo. In seguito alle denunce presentate all'Ispettorato del lavoro, che ha dato ragione a noi operai sulla situazione di sfruttamento vissuta all'interno della fabbrica, però, nessuna misura è stata presa per garantirci salute, salario, diritti e dignità".

"Uniti nella lotta - concludono - non molleremo finché le richieste legittime di noi lavoratori non saranno accolte ed effettivamente applicate. In particolare, a fronte dell'aumento sproporzionato dei contagi anche nello stabilimento, chiediamo la piena applicazione del Protocollo di Sicurezza firmato dalla nostra organizzazione sindacale, aumenti di livello viste le mansioni svolte, ticket mensa per ogni giornata lavorata e l'internazionalizzazione di tutti i nostri colleghi".