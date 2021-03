Serie C , due settimane di stop

ALESSANDRIA - Dopo cinque giornate, la serie C si ferma: lo ha deciso il comitato regionale della Federvolley "per l'aggravarsi della situazione pandemica in Piemonte". Non si giocheranno le partite della sesta (20 e 21 marzo) e della sesttima giornata (27 e 28 marzo), che saranno recuperate il 24 - 25 aprile e il 1° - 2 maggio.

Una scelta che interrompe di nuovo il cammino di Alessandria Volley, Nuova Elva Occimiano, Zs Ch Valenza e Cantine Rasore Ovada nel torneo femminile e Plastipol Ovada in quello maschile.

Per le formazioni che hanno saltato incontri nei primi cinque turni la possibilità di riprogrammarli tra 28 marzo e il 9 aprile. Si giocherà anche nel weekend di Pasqua, per l'8° turno, e il 10 aprile per il 9°.