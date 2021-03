Solvay: «Lavoriamo a garanzia della salute della popolazione»

SPINETTA - La Solvay risponde alle proteste a colpi di comunicati.

«Solvay sta lavorando da mesi per ottemperare a tutte le prescrizioni a garanzia della sicurezza di lavoratori e popolazione - scrive l’azienda - Gran parte degli adempimenti richiesti nelle prescrizioni è già stata realizzata. Ricordiamo che il percorso per la richiesta Autorizzazione Integrata Ambientale per estensione della produzione di C6O4 è stato avviato nel 2019.

In un ininterrotto dialogo e confronto con tutti gli Enti e le Istituzioni competenti, ascoltati anche i pareri delle associazioni ambientaliste, si è giunti alla Conferenza dei Servizi che, lo scorso 1° ottobre, ha espresso parere favorevole.

Da quel momento, con senso di responsabilità e spirito di collaborazione, Solvay ha avviato i lavori per conformarsi a quanto definito in Conferenza dei Servizi e formalizzato lo scorso 24 febbraio, incrementando ulteriormente gli esistenti ed efficienti interventi che garantiscono la sicurezza dell’impianto. Il quadro prescrittivo - continua - così come è andato a definirsi attraverso successivi approfondimenti tecnici, è ampio e rigoroso e risponde ad un principio di precauzione estremamente rigoroso. Solvay – fermo restando la tutela dei suoi diritti e interessi legittimi – vi si adegua nella massima misura possibile.

Grazie ai lavori avviati e svolti nei mesi scorsi, gran parte degli adempimenti richiesti nelle prescrizioni è già stata realizzata e verrà sottoposta nei prossimi giorni a verifica.

Gli interventi eseguiti e che ancora debbono essere ultimati, garantiscono il massimo tecnologicamente possibile in termini di sicurezza ed eco-compatibilità secondo i più evoluti standard internazionali».