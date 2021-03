Via De Negri: “Sono tre anni che chiedo di intervenire”

ALESSANDRIA - “Sono deluso. Ma anche molto, molto arrabbiato”. Queste le prime parole del consigliere comunale di maggioranza Federico Guerci (Forza Italia) che a distanza di 3 anni ha ripresentato la stessa interpellanza “visto che non è cambiato nulla, anzi la situazione di degrado e di mancanza di sicurezza per chi abita nella zona e per chi passa di lì è solo peggiorata”.

Siamo nella zona di via De Negri e via Galileo Galilei, nel terreno di proprietà privata di quella che una volta era la fonderia ‘Officine Bolognini’ fallita ormai da diverso tempo.

“Non è solo il fatto che non si sia fatto nulla – spiega Guerci – Ma è che l’amministrazione dica che va tutto bene….quando non è così. Già nel 2018 fa mi era stato detto che non era così grave la situazione. Invece lo è: lamiere con cui ci si può tagliare facilmente perché la recinzione è divelta, ma anche deposito di rifiuti e di cose rubate (biciclette e borse soprattutto)”.

COSA FARE?

“Non accetto più – rimarca con tono duro il consigliere di centro-destra – questa inconcludenza, perché se io avessi acquistato una casa lì, non vorrei avere a fianco un rudere del genere. E non siamo in aperta campagna, ma in città”.

Ecco cosa viene chiesto quindi con questo nuovo atto: risolvere definitivamente con calendarizzazione fasi d’intervento; promuovere una ordinanza sindacale a favore della sicurezza e dell’inquinamento che si sta creando; contattare la società privata proprietaria del terreno affinchè ripristini la recinzione e si adoperi per il decoro urbano dell’area.



“E questa volta non voglio più sentire scuse, non starò più zitto e buono” ha concluso un agguerrito Guerci.