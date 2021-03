Camion carico di gas esce di strada sull'A26: nessuna conseguenza

ALESSANDRIA - Intervento dei Vigili del Fuoco di Casale questo pomeriggio lungo l'Autostrada A26, all'altezza del km68, a pochi chilometri da Alessandria in direzione Sud, verso il raccordo con l'A21. Un camion che trasportava bombole di gas (tra cui argon e elio) è finito fuori strada e quindi contro un albero. Illeso l'autista. Nessuna conseguenza anche per il carico trasportato dal mezzo pesante, messo in sicurezza dai pompieri.