Comune di Casale: due posti di lavoro per l'apertura di un cantiere

CASALE - Il Comune di Casale, tramite il Centro per l'Impiego, raccoglie adesioni per la realizzazione di un cantiere di lavoro per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale.

In particolare per questo progetto si cercano due lavoratori, 1 uomo e 1 donna, in possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenza nel Comune di Casale Monferrato da almeno due anni alla data della pubblicazione dell'avviso;

2. Età uguale o superiore a 45 anni compiuti;

3. Indicatore ISEE CORRENTE non superiore a 10.000,00 euro;

4. In possesso di qualifica professionale o di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;

5. Competenze informatiche di livello intermedio.

La raccolta delle adesioni, effettuata dal Centro per l'impiego, è iniziata lunedì 15 e terminerà lunedì 22. La consegna può avvenire in forma cartacea (senza appuntamento) o elettronica tramite mail all'indirizzo info.cpi.casalemonferrato@ agenziapiemontelavoro.it .