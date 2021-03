Crisi Cerutti. Il ministro Orlando: "Faremo la nostra parte"

ROMA - Pochi minuti fa alla Camera sono state presentate, all'interno del 'question time', le interrogazioni di Federico Fornaro e Ettore Guglielmo Epifani (Leu) e Riccardo Molinari e Andrea Giaccone (Lega) sulla crisi Cerutti.

In aula vi ha risposto il ministro del lavoro Andrea Orlando: «Il ministero è informato e sta seguendo con preoccupazione la situazione». In merito agli ammortizzatori sociali in scadenza: «A oggi non sono arrivate al ministero ulteriori richieste e, in tal senso, in assenza di richieste non possiamo intervenire».

C'è apertura: «Diamo la massima disponibilità a lavorare fiano a fianco con il Mise, faremo la nostra parte

al fine di valutare tempestivamente ogni possibile percorso utile a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie».

Soddisfatto Fornaro nella sua replica: «Le Officine meccaniche Cerutti spa sono un patrimonio da non disperdere. Da quattro settimane i lavoratori sono in presidio permanente all'interno dell'azienda per difendere l'azienda il proprio lavoro. Bene l'impegno del ministro del lavoro Orlando sul sostegno al Mise per la risoluzione della vicenda e la salvaguardia dei lavoratori e delle lavoratrici. È necessario convocare un tavolo interministeriale per cercare di trovare una soluzione perché 290 persone rischiano di perdere il lavoro e restare senza alcun ammortizzatore sociale, nonostante ci siano concrete possibilità per una prosecuzione dell'attività nel settore degli imballaggi, che non è stato colpito dalla crisi economica. E’ necessario continuare a proteggere e non lasciare indietro nessuno».