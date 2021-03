Milano-Sanremo, ad Acqui dopo le 13: le strade chiuse al traffico

ACQUI TERME - Sabato 20 la 112esima edizione della Milano-Sanremo attraverserà praticamente tutto l'Acquese. Intorno alle 12.45 arrivo a Sezzadio da Predosa, poi la corsa attraverserà il paese fino ad arrivare allo svincolo che conduce alla Strada Provinciale 30 in direzione Cassine, da dove si raggiungerà prima Strevi a poi Acqui Terme. Intorno alle 13.15/13.20, dalla Circonvallazione la carovana salirà lungo la rampa che confluisce su viale Rosselli, dopodiché i corridori percorreranno il ponte Carlo Alberto in direzione Sassello, attraversando i comuni di Melazzo e Cartosio per poi proseguire verso il savonese.

Il Comune di Acqui Terme ha già predisposto la chiusura delle arterie interessate dal passaggio della corsa e delle vie limitrofe. Dalle 12 alle 14.30 chiusura al traffico veicolare nei due sensi di marcia nelle seguenti vie:

- Stradale Alessandria dal confine con il comune di Strevi a strada Circonvallazione;

- Strada Circonvallazione sino alla rampa che adduce a Viale Rosselli;

- Viale Rosselli – intero tratto;

- Rotonda di Ponte Carlo Alberto, chiusura contestuale di tutte le rampe di accesso e recesso;

- Viale Acquedotto Romano – intero tratto;

- Stradale Provinciale N°334 Del Sassello - Intero tratto cittadino;

- Tutte le vie, strade, accessi, che confluiscono sul sopraindicato percorso;