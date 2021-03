Svolta Novipiù, Redivo è la luce

TORINO – L’aveva detto alla vigilia Lucio Redivo, “Noi sfavoriti? Vedremo, perché finalmente siamo al completo”. La Novipiù ribalta i pronostici con la Reale Mutua e si prende (73-77) un derby che vale tantissimo. Una prova di squadra, finalmente, con solidità difensiva e personalità per fare la partita. Una formazione trasformata dal ritorno del suo leader, Lucio Redivo, autore di una prova sontuosa da 26 punti (5/7 da tre), 5 rimbalzi, 8 assist e 9 falli subiti.

SEMPRE AVANTI

La squadra di coach Andrea Valentini doppia il successo con Treviglio e vince con merito la sfida di Torino, stando avanti praticamente per tutta la partita. Qui, dove Casale aveva giocato l’ultimo atto della scorsa stagione prima dell’interruzione Covid, i rossoblù risorgono, piazzando un colpo grosso contro l'avversaria più in forma del campionato (9 vittorie nelle ultime dieci). La JBM ha il merito di affrontare il confronto con idee chiare e nessun timore, costringendo Alibegovic e compagni a inseguire. Casale sempre un passo avanti, che cresce in fiducia col passare dei minuti. Redivo trascina, ma i vari Thompson, Martinoni, Tomasini rispondono presente.

Rossoblù avanti di 9 (59-68) a 3’ dalla sirena. Cavina ferma col time out e sul fallo sistematico e le triple di Alibegovic costringe la JBM (che spreca qualche pallone di troppo) a lottare fino alla fine. Ma la vittoria è limpida.

Domenica la JBM tenta il tris a Piacenza.

REALE MUTUA – NOVIPIU’ 73-77

(14-17, 30-32, 47-50)

Reale Mutua Torino: Penna 5, Cappelletti 15, Clark 7, Diop 11, Campani 4, Pinkins 2, Alibegovic 18, Toscano 9, Bushati. Ne: Mortarino, Pagani, Origlia. All. Cavina

JBM Monferrato: F. Valentini 2, Redivo 26, Tomasini 10, Thompson 16, L. Valentini 5, Casini, Donzelli 4, Camara 2, Martinoni 12. Ne: Sirchia, Giombini, Lomele. All. A. Valentini

(LEGGI TABELLINO COMPLETO)