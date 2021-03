A Mombello l'albero delle cravatte, in ricordo dei papà di ieri e di oggi

MOMBELLO - Ritorna il Circolo Ancol di Mombello questa volta con un'iniziativa per la festa del papà.

Verrà infatti installato il 19 marzo in Via Roma 35 - di fronte alla vetrina del Circolo - "L'albero delle cravatte", una struttura in legno che rimarrà in esposizione per qualche settimana su cui appendere una cravatta, che sia vera o disegnata.

L'idea è quella di riempire l'albero con tutti i colori di speranza e di gioia, così da ricordare tutti i papà, quelli di ieri e quelli di oggi. Per informazioni su come creare la propria personalizzata contattare l'email circolomombello@libero.it.