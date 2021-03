Alessandria - Renate: gara verità? (1-0)

ALESSANDRIA - Il primo di otto esami da non fallire. Anche alla luce dei risultati di ieri. Gara spartiacque per tutte e due, Alessandria e Renate, che Longo affronta riportando Gazzi e Casarini a centrocampo. In attacco ancora Eusepi e Arrighini dall'inizio. Mustacchio è in panchina, ma almeno un tempo si candida a giocarlo. Renate senza Giovinco (autore del gol decisivo con il Novara) dall'inizio e senza i due ex, Damonte e Ranieri.

ALESSANDRIA - RENATE 1-0

Marcatori: pt 30' autogol Possenti



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

Primo tempo

Poche occasioni, Alessandria pressa di più, anche se la manovrà non è sempre sciolta. Il vantaggio è un autogol di Possenti, per evitare il tocco sottoporta di Arrighini. Renate pericoloso solo al 42': segno, anche di un buon filtro a centrocampo

45' Punizione di Sini, dalla linea destra dell'area, palla che passa di poco sulla traversa

43' Giallo a Prestia: diffidato, salterà il derby con la Pro Vercelli

42' Renate pericoloso: su cross tagliato di Galuppini, sul secondo palo, Pisseri esce con i pugni alti

39' punizione ai 20 metri per il Renate: batte Kabashi, ampiamente sul fondo

30' GOOOL Alessandria in vantaggio; Eusepi apre per Celia a sinistra, sul cross ci mette il piede Possenti per anticipare Arrighini e spiazza Gemello. Autorete

20' Gazzi ferma una ripartenza del Renate, ma la palla finisce a Celia, in fuorigioco

6' Palo: controlla palla al limite Eusepi, destro secco, contro il legno.

3' Punizione ai 25 metri, centrale. Batte Sini, palla che scivola vicino al palo, sul fondo

Le formazioni

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi, Casarini, Gazzi, Di Quinzio, Celia; Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Chiarello, Cosenza, Bruccini, Mustacchio, Corazza, Macchioni, Mora, Giorno, Bellodi, Rubin, Stanco. All.: Longo

Renate (3-4-2-1): Gemello; Merletti, Silva, Esposito; Possenti, Kabashi, Anghileri; Galuppini, Nocciolini; Maistrello. A disp. Bagheria, Giovinco, Langella, Santovito, Magli, Vicente, Lakti, Burgio, Marano. All.: Diana

Arbitro: Ricci di Firenze

Assistenti: Meocci di Siena e Licari di Marsala, quarto uomo Emmanuele di Pisa

Note: Giornata di sole, ventilata, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Merletti, Pres per gioco falloso Angoli: 1-0 per il Renate. Recupero: pt 1', st Un minuto di raccoglimento per il viceallenatore della Cavese Vanacore