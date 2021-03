Aree sterrate, ghiaia nuova in diverse zone della città

ACQUI TERME - Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria in alcune aree sterrate del suburbano di Acqui Terme adibite a parcheggio, aree che presentavano profondi avvallamenti nonché zone ricoperte da fango e detriti. Gli interventi, spiegano da Palazzi Levi, «sono stati eseguiti e terminati in questi giorni, nei tempi stabiliti, dall'ufficio lavori pubblici del Comune»

I lavori hanno previsto la scarifica e l’inghiaiamento in piazzetta Barisone, in via Nizza, in passeggiata Fonte Fredda e nella strada comunale in Località Lavandara. In passeggiata Fonte Fredda sono stati, inoltre, realizzati due pozzetti con caditoie. L'intervento è stato affidato alla Ditta Pesce di Morbello per un importo complessivo di poco più di 8mila euro.

«Con queste operazioni abbiamo messo a posto alcuni punti critici sul nostro territorio – spiega il vicesindaco Paolo Mighetti –, ciò rappresenta un elemento di attenzione alla vivibilità della città. La sistemazione di queste aree era importante in quanto a causa delle ultime precipitazioni si erano ulteriormente deteriorate. Gli interventi conclusi permettono un miglioramento e una riqualificazione, che risana la piena fruibilità degli spazi. Nei prossimi giorni verrà inghiaiato anche il piazzale del Cimitero ad Ovrano. Terminati questi lavori, ora iniziano quelli relativi alle asfaltature delle strade cittadine, di cui tratteremo in maniera dettagliata prossimamente».