"I primi 15 minuti di parcheggio gratuiti? Un provvedimento epocale"

CASALE - Costantino Mossano, presidente di Confcommercio-Unicom Casale è entusiasta del provvedimento del Comune (e Amc) che da lunedì consentirà i primi 15' di sosta gratuita negli stalli a pagamento della città.

«La decisione del Comune di Casale Monferrato e dell’Amc è un provvedimento che possiamo definire ‘epocale’ e che accoglie le istanze che la nostra associazione di categoria portava avanti da anni. Si tratta di un intervento, tanto semplice quanto efficace, che potrà aiutare il commercio cittadino già tanto duramente colpito dalla attuale crisi economica collegata ad un’emergenza sanitaria che si protrae da oltre un anno. Il nostro ringraziamento va al sindaco di Casale Monferrato, all’assessore al commercio Gianni Filiberti, al presidente di Amc spa Fabrizio Amatelli, per essere venuti incontro ancora una volta alle nostre richieste con un provvedimento che non potrà che avere una ricaduta favorevole sia per i commercianti e le attività del centro città, sia per gli stessi cittadini».