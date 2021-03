In memoria delle vittime del Covid: a Palazzo Levi bandiera a mezz'asta

ACQUI TERME - Oggi, giovedì 18, è la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid, e così sarà anche negli anni a venire. Per commemorare le oltre 100mila vittime della pandemia in Italia, il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà in visita nella città di Bergamo per partecipare ad alcune cerimonie solenni.

La scelta di istituire proprio il 18 marzo la giornata in ricordo degli italiani morti negli ultimi 12 mesi a causa del coronavirus non è casuale. Il 18 marzo 2020, infatti, su tutti i telegiornali e quotidiani nazionali rimbalzavano le drammatiche immagini del camion dell'Esercito carichi di bare diretti verso i forni crematori del nord-ovest. Molti di quei convogli giunsero nella nostra provincia, e molte di quelle bare vennero portate anche al forno crematorio di Acqui Terme.

Palazzo Levi ha deciso di commemorare le vittime del Covid esponendo la bandiera italiana a mezz'asta, «un momento, in contemporanea con altri municipi d'Italia, in cui ribadire vicinanza a coloro che hanno pianto la scomparsa di familiari, amici e persone care, spesso senza neppure aver avuto il conforto di un ultimo saluto. Una sofferenza che accomuna un'intera comunità», ha sottolineato il sindaco Lorenzo Lucchini annunciando l'iniziative sulle pagine social.