Dal 'Valenza A' la donazione per i lavoratori Cerutti. Che ringraziano

VALENZA - Maurizio Carandini, storico preside dell'istituto comprensivo Valenza A, non è nuovo a importanti gesti di solidarietà e, in questi giorni particolarmente difficili per i lavoratori della Cerutti, ha deciso di rivolgere un pensiero anche a loro con la sua scuola che oggi ha inviato loro (tramite la Fiom) un bonifico da 600 euro, parte di quanto ricavato dalla vendita dei calendari della scuola: «Questo è il senso delle nostre Charity: guardare chi è nel bisogno e chi necessita della nostra attenzione e solidarietà. Sono solo € 600.00 ma sono donati con tutto il nostro cuore».

Commosso il ringraziamento dal presidio di via Adam a Casale, che prosegue dal 17 febbraio: «Le parole non bastano più per spiegare le emozioni che si provano nell’ essere i beneficiari di tanta solidarietà. Speriamo con la nostra protesta civile e composta, di poter essere fonte d’ispirazione anche per le nuove generazioni di futuri lavoratori.

Non si deve permettere, che a un territorio, vengano portate via le realtà produttive che lo rappresentano dandogli lavoro e dignità nel silenzio ,a favore della pura speculazione economica che così poco restituisce. Grazie di cuore agli studenti e al corpo docenti dell’istituto comprensivo Valenza “A”.»