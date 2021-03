Scooter contro auto, pallavolista ferito

ALESSANDRIA - Una ferita alla gamba, suturata con venticinque punti, e la frattura della mandibola: Andrea Bettucchi (nella foto), pallavolista che gioca della formazione acquese La Bollente Negrini Cte, dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico. Il giocatore, classe 1994, da quest'anno in forza alla formazione termale di serie B, è stato coinvolto in un incidente che poteva avere conseguenze ancora più gravi.

Genovese di nascita, Bettucchi vive ad Alessandria: in sella al suo scooter stava andando in stazione per raggiungere poi, in treno, il capoluogo ligure, dove lavora.

In via Claro il violento impatto con Volvo: la motocicletta è finita contro la portiera e il guidatore è stato sbalzato sul cofano e poi a terra. Bettucchi è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso del vicino ospedale, per le prime cure. L'intervento, necessario, sarà effettuato all'inizio della prossima settimana.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale di Alessandria, che sta ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro.