La Classicissima nella terra dei campioni

ACQUI - La pandemia 'ingabbia' il pubblico, ma non la passione. C'è chi non resiste, soporattutto nei paesi, e si affaccia anche solo per pochi minuti. C'è chi aspetta, debitamente distanziato, e non rinuncia ad avvicinarsi al furgone che vende il kit completo della Milano - Sanremo. Nei paesi è un avvenimento: Cassine è imbandierata con decine di tricolori e il saluto lo danno gli Alpini, anche a Sezzadio "benvenuto alla Milano Sanremo", a Novi lo striscione è quello del Museo dei Campionissimi, ad Acqui, sulla rotonda che immette sul ponte, con vista sugli archi romani, l'accoglienza è racchiusa in poche parole, "La città di Acqui Terme corre con voi".

Su tutto il territorio della provincia passa primo un plotoncino di otto fuggitivi, il gruppo a poco più di 5 minuti, vantaggio che si sta assottigliando e in Liguria restano in quattro in testa. Emozioni a ogni pedalata: come sottolinea un 'tifoso' "con la Milano - Sanremo è davvero primavera" . Poi, sulle strade dei professionisti, possono mettersi alla prova i molti cicloamatori. (foto Ilaria Cutuli, Marco Gotta, Dino Ferretti)