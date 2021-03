Enoteca: terzo appuntamento con "La Corte del vino"

OVADA - È in programma per stamattina, sabato 20 marzo, tra le ore 9.00 e le 13.00 la “Corte del vino” ("Sabato mattina con i nostri produttori"), l’iniziativa studiata dall’Enoteca Regionale per fornire ai produttori locali una vetrina di vendita diretta dei loro prodotti. L'appuntamento è in via Torino, nella zona di Palazzo Delfino. Per il terzo fine settimana del nuovo ciclo saranno protagoniste, nel cortile davanti all’ente di promozione, quattro aziende del territorio: Cantina sociale di Mantovana, Cascina Belvedere 1932, Castello di Grillano e Tenuta Gaggino.