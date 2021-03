La primaria di Balzola: «Un grazie a tutte le famiglie da parte di noi insegnanti»

BALZOLA - Con l'ingresso del Piemonte in zona rossa - lunedì 15 marzo - le scuole elementari sono ritornate in Dad. Così anche per il plesso di Balzola gli alunni hanno abbandonato i banchi per ritornare a casa, seguendo le lezioni a distanza esattamente come un anno fa.

Nonostante qualche difficoltà tecnica, la scuola online però sembra funzionare soprattutto grazie al contributo dei singoli alunni e dei loro genitori. «Tutte le famiglie si sono mobilitate per far sì che i bambini possano collegarsi per le video-lezioni e quest'ultimi molto responsabilmente si impegnano nelle attività, diventando così un po' più grandi anche in questa triste circostanza. Tutto questo è un vero regalo che i genitori, i nonni e in generale chi sta seguendo i bambini ci sta facendo. Grazie» hanno dichiarato gli insegnanti del plesso.