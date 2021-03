Valenza: riprende la normale circolazione in via Cavour e in via Banda Lenti

VALENZA - Nelle scorse settimane, per diversi motivi, via Cavour e via Banda Lenti a Valenza erano state soggette a chiusure. Adesso la situazione sta tornando alla normalità.

«Via Cavour è stata riaperta, dopo che la proprietà aveva provveduto alla messa in sicurezza dell’edificio interessato – dice il sindaco Maurizio Oddone – mentre per quanto riguarda via Banda Lenti ora è possibile la circolazione per i mezzi fino a 35 quintali».