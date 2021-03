A Casale 121 i positivi. Centro vaccini al Palafiere

CASALE - Consueto aggiornamento settimanale del sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi. In città i positivi al Covid-19 sono 121. «L'ospedale è in una situazione di totale controllo». Con la Protezione Civile si sta allestendo il Palafiere, in accordo con i medici volontari, un punto vaccini al Palafiere. «Potremo partire presto con nuove linee vaccinali che ci consentiranno, se il ministero della Sanità girerà alla regione Piemonte abbastanza vaccini, di andare molto più in fretta con la vaccinazione della popolazione e uscire prima dall'incubo della pandemia».

In merito a quest'ultima notizia anche l'intervento del Gruppo Consiliare e del direttivo cittadino di Fratelli d'Italia, il partito del primo cittadino: «Il Palafiere è pronto per essere allestito, e sarà pronto per la prova generale di giovedì prossimo, quando saranno definiti gli ultimi dettagli, per poi essere pienamente all’opera dalla settimana successiva, potevamo mica aspettare le primule di Arcuri e l’inefficienza dimostrata, non più tardi di qualche giorno fa, dal ministro Speranza. La preparazione del centro presso il Palafiere è possibile grazie al coordinamento con Asl e i necessari uffici, avvalendosi della sempre solerte opera della Protezione Civile, degli uffici comunali e di tutti i volontari che si adoperano per il territorio».