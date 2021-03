Aperto il ciclo di conferenze astronomiche

CASASCO - Ieri sera, sabato 20 Marzo , l'appuntamento per gli appassionati è stato sul canale Youtube dell'Osservatorio di Casasco per inaugurare la stagione di conferenze astronomiche.

"Visto che saremo a poche ore dall'equinozio di primavera - dicevano gli organizzatori - che astronomicamente inizierà alle ore 10.37 dello stesso giorno, come non iniziare con uno degli eventi astronomici più emozionanti da vedere? Vi porteremo in un viaggio mozzafiato, nei paesi del Nord Europa per vivere insieme a noi le aurore boreali e spiegare le varie influenze sui popoli". La conferenza, dal titolo "Dal buio perenne al sole di mezzanotte" presentata da Alessandro Segantini, non è stata effettuata in presenza per rispettare le norme anti diffusione del coronavirus, ma è disponibile in streaming sull'apposito canale Youtube.