Rsu, la Uiltec vince le elezioni alla Guala Dispensing

ALESSANDRIA - Tempo di votazioni per la Guala Dispensing di Spinetta Marengo: giovedì 18 e venerdì 19 marzo, si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rsu – Responsabilità sindacale unitaria e, la Uiltec, è risultata l’organizzazione più votata con 64 preferenze sui 152 voti utili, ottenendo un delegato in più rispetto alle precedenti nomine del 2017.

Sono 3 su 6 i nuovi delegati eletti all’interno della nuova rappresentanza per la Uiltec: Medardo Nicoletta (eletto anche Rlssa ), Gianluca Lazzarin e Paolo Salvadego, mentre sono due i delegati eletti per la Filctem Cgil (53 voti) e un delegato in rappresentanza della Femca Cisl (35 voti).

“Questo è il frutto del lavoro meticoloso svolto in questi anni con coerenza e passione dai nostri delegati. Oggi il nostro impegno è stato premiato dai lavoratori, consentendoci di essere la prima organizzazione in azienda, confermando la bontà delle pratiche sindacali adottate - commenta il Segretario Provinciale della Uiltec Gianni Di Gregorio - Come Uiltec, ringraziamo tutti i candidati eletti e non e tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno contribuito a questo risultato. Auguriamo inoltre alla nuova Rsu, un buon lavoro per il prossimo triennio”.