Vallegra: "Ok l'asporto, ma non fermatevi mezzora davanti al bar"

BISTAGNO - «Sono consapevole del fatto che rispettare certe regole sia molto difficile - ha dichiarato ieri il sindaco Roberto Vallegra - Io stesso ho invitato la popolazione ad uscire per recarsi al bar a prendere un caffè d'asporto; sono dalla parte dei commercianti ed è giusto che provino a guadagnare qualcosa. Ok il caffè o la brioches d'asporto, ma allo stesso tempo evitiamo di bere e mangiare ad un metro dal bar e di fermarci, per mezz'ora, a parlare con gli amici».

Per il primo bistagnese sarebbe una questione di ragionevolezza. «Beviamo il nostro caffè senza strozzarci e, se abbiamo piacere di parlare con un amico, evitiamo si stazionare davanti al locale ma favoriamo l'attività motoria - suggerisce - La regola dice 'nelle immediate vicinanze di casa', in solitaria o con il proprio nucleo familiare. Mi sono preso volentieri la responsabilità (a mio rischio e pericolo) di consigliare l'attività motoria su tutto il territorio comunale e anche in due, per soli motivi di sicurezza. Per favore non fate gruppi».