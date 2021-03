Spazio, un italiano dietro gli esperimenti sulla Stazione Internazionale

NOVI LIGURE — L’ingegneria spaziale sarà nuovamente protagonista indiscussa del prossimo appuntamento per “Spazio alla conoscenza”, finestra di approfondimento scientifico organizzata dall’istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure.

Domani, martedì 23 marzo a partire dalle 16.00, attraverso il canale Youtube della scuola, sarà diffusa la conferenza con l’ingegnere Dario Castagnolo che ha ricoperto ruoli di responsabile per diversi progetti realizzati dall’Agenzia spaziale italiana e per esperimenti effettuati a bordo della Iss, la Stazione spaziale internazionale durante la missione di Samantha Cristoforetti.

L’evento – dal titolo “Space Experiments on board International Space Station” – sarà tenuto in parte in lingua inglese, come tutti gli eventi organizzati per il progetto di divulgazione scientifica e tecnologica, e si articolerà in tre fasi: a partire dalle informazioni di base della Iss, si passerà alle attività svolte da parte del centro di supporto a terra, per concludere con gli esperimenti italiani avviati durante la missione Beyond e le procedure volte all’analisi dei rischi prima di lanciare un esperimento sulla Iss.