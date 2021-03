Messa in fabbrica per i lavoratori Cerutti

CASALE - Domani da Casale partiranno due pullman, messi a disposizione da Stat, alla volta di Vercelli. Trasporteranno i lavoratori Cerutti innanzi al tribunale, sede del cruciale incontro nel quale le parti sociali chiederanno ai giudici la proroga degli ammortizzatori sociali, almeno fino al 3 maggio, data ultima entro la quale dovranno essere presentate le manifestazioni d'interesse per l'acquisto dello storico marchio.

Oggi in via Adam, nella sesta settimana di presidio, don Renato Dalla Costa ha celebrato la messa (presente anche il presidente del consiglio comunale Fiorenzo Pivetta, delegato al lavoro per la giunta Riboldi). Il parroco di Oltreponte da diverse settimane è vicino alla protesta dei lavoratori, portando loro ogni giorno un pasto caldo.