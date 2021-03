Roselli vince ancora in Lombardia

CAVATIGOZZI - Domenica scorsa, 21 marzo, al Palazzetto dello Sport di Cavatigozzi in provincia di Cremona si è tenuta la seconda fase dei campionati regionali lombardi di Federkombat.

In tale occasione si è anche disputata la "open cup" interregionale di Savate Assalto, nella cui prima fase l'atleta del Boxing Club Tortona - il centro di sport per il combattimento nel tortonese - Lorenzo Roselli aveva portato a casa la vittoria nella sua categoria, i -70 Kg. Mancando le scuole liguri dalla competizione, Lorenzo si è dovuto confrontare con un bravo atleta triestino che però militava in una categoria di peso superiore, la -75 Kg, accorpata ai -70 Kg del tortonese.

Per nulla intimorito dalla differenza di peso, Lorenzo è salito sul ring disputando un match esemplare e portandosi a casa un verdetto unanime con entrambi i cartellini delle due riprese finiti nettamente a suo favore: il pubblico ha applaudito in particolare uno spettacolare "revers tournant", un calcio girato al viso, che ha sancito la vittoria del diciannovenne. Il Boxing Club Tortona e il maestro Fabrizio Dellachà si complimentano con il loro l'atleta per il risultato.