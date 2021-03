Ex Framar: attesa per l'incontro del 30 marzo

MOMBELLO - Si è appena concluso nella sala consigliare del Comune di Mombello un primo incontro tra le istituzioni rappresentate dal sindaco di Mombello Monferrato Augusto Cavallo e il sindaco di Odalengo Grande e presidente dell’Unione dei Comuni della Valcerrina Fabio Olivero con i rappresentanti sindacali Maurizio Cantello della FIOM CIGL e Calogero Palma della FIM CISL per approfondire la discussione relativa situazione dell’Azienda FHP di R. Freudenberg S.a.S., che nei giorni scorsi aveva manifestato l’intenzione di dismettere gli impianti produttivi nel sito di Gaminella (Ex Framar) entro la fine dell’anno 2021.

I rappresentanti sindacali hanno relazionato sull’esito degli incontri avvenuti nei giorni scorsi con la proprietà dell’Azienda e con le maestranza manifestando preoccupazione sugli eventuali esiti di un effettivo disimpegno Aziendale mentre i Sindaci hanno manifestato la piena solidarietà ed il completo impegno per arrivare ad una soluzione che possa quantomeno scongiurare l’effettiva chiusura delle produzioni.

Per quanto la situazione sembri complicata non sono esclusi eventuali ripensamenti e-o modifiche del piano aziendale e si attende il prossimo incontro con i rappresentanti della proprietà che si terrà martedì 30 marzo prossimi.

Nell frattempo si è stabilito di fare un nuovo incontro sempre presso il Palazzo Comunale di Mombello tra tutti i sindaci dei Comuni della Valcerrina ed una delegazione delle maestranze che dovrebbe tenersi lunedì 29 marzo in tarda mattinata. Tale incontro servirà per raccogliere le istanze dei lavoratori e coordinare le azioni delle Istituzioni locali in merito alla delicata questione.

Successivamente e dopo l’incontro con la proprietà del 30 marzo verranno coinvolti gli enti superiori a partire dalla Regione Piemonte per la costituzione di un tavolo di lavoro permanente per valutare tutte le possibilità di una soluzione positiva della crisi aziendale.

Augusto Cavallo

Sindaco di Mombello Monferrato