La zona rossa non ferma la natura: studenti al lavoro alla "palestra di terra"

FRESONARA — Non c’è “zona rossa” che tenga, il ciclo della natura non si ferma: lo sanno bene i contadini, il cui lavoro prosegue quotidianamente. Lo stesso vale per gli studenti di agraria dell’istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure.

Il Covid e la didattica a distanza non hanno rallentato il progetto della “Palestra di terra”, fortemente voluto dalla società agricola “Gemma” di Fresonara e portato avanti da Franco Gemma nel ricordo del fratello Antonio, prematuramente scomparso nel dicembre del 2019. Orgogliosi del loro orto, i ragazzi del Ciampini hanno infatti partecipato alle lezioni di potatura invernale del vigneto, seguiti dall’agronomo di Coldiretti Alberto Pansecchi.

La “Palestra di terra” rappresenta un laboratorio permanente, che offre agli studenti della scuola novese la disponibilità di ben 4 mila metri quadrati di terreno agricolo. A coordinare il tutto Maurizio Zailo, professore di Agraria, che con la Coldiretti e Franco Gemma, ha attivato questa preziosa collaborazione.

«È dovere della scuola facilitare queste sinergie, soprattutto quando a essere interessate sono le giovani generazioni», ha affermato il professor Zailo. «Valorizzare il territorio vuol dire formare donne e uomini consapevoli di ciò che significa portare in tavola alimenti di qualità per rendere saldo il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno – hanno affermato il presidente e il direttore Coldiretti Alessandria Mauro Bianco e Roberto Rampazzo – Inoltre, questo è un modo per ricordare la figura di Antonio Gemma che è stato dirigente di Coldiretti e importante punto di riferimento per la zona di Novi».

I giovani agricoltori torneranno in campo nelle prossime settimane per seguire non solo il vigneto ma anche tutte le altre attività legata al progetto “Palestra di terra”, dalle nocciole al mais, dai pomodori alle melanzane.