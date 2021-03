Monferrato Classic Festival: oggi il secondo concerto

CASALE - Dopo il successo del primo concerto, torna quest’oggi l’appuntamento con il ‘Monferrato Classic Festival’, che quest’anno sarà trasmesso interamente in streaming sul sito della Comune di Casale. Dalle ore 17 sarà quindi disponibile sulla pagina web dedicata il secondo evento che la ‘Monferrato Classic Orchestra’, con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura, proporrà nell’ambito dello storico festival, che quest’anno proseguirà fino al 14 aprile.

Se la scorsa settimana si sono ascoltate le note di Mozart e Dvorak, eseguite dal violinista Zanfini, dai due fratelli Lorenzo e Elena Lombardo e dalla direttrice artistica della rassegna Sabrina Lanzi, mercoledì sarà la volta di coinvolgenti opere di Franck, Tchaikovsky e Rosenblatt.

Una scaletta diversa dal programma originale, ma di assoluta qualità per le opere proposte e gli esecutori: Francesca Bonaita al violino e Gloria Cianchetta al pianoforte sono infatti le due giovani e virtuose interpreti che regaleranno al pubblico la sonata di Franck (scritta anche per flauto e pianoforte), il Valzer melanconico di Tchaikowsky e la Carmen fantasie del pianista compositore russo Rosenblatt.

La Serenade melancolique di Pëtr Il´ič Tchaikovsky, in particolare, è pagina di rara esecuzione, che mette in risalto l’affascinante scrittura del compositore russo, attraversata da deliranti e appassionati sentimenti romantici. La cultura musicale russa ottocentesca emerge sin dalle prime battute della composizione, eleganze melodiche che appaiono così malinconicamente meditative.

I quattro eventi del Monferrato Classic Festival hanno come ambientazione la suggestiva Manica Lunga del Castello del Monferrato, impreziosita per l’occasione da alcune opere di artisti del territorio: per il concerto trasmesso mercoledì prossimo sarannoo, per esempio, le creazioni di Shozo Koike a creare la scenografia dell’evento.

I prossimi appuntamenti, sempre in streaming e alle ore 17, sono fissati per mercoledì 31 marzo e mercoledì 14 aprile.