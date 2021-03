Al via il corso formativo per gli amministratori del Monferrato Unesco

CELLA MONTE – È partito lo scorso 25 febbraio e prosegue spedito ‘Conoscere l’Europrogettazione, per i progetti strategici del territorio della Core zone 6 Unesco. Percorso formativo specialistico per amministratori locali’. Questo il nome dell’iniziativa dedicata ai neo amministratori e agli amministratori under 35 dei 9 Comuni della Core Zone Unesco e all'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

Di cosa si tratta? È un corso di 40 ore che si sta svolgendo in forma mista (sia tramite webinar sia in presenza) rivolto agli amministratori di Rosignano Monferrato, Camagna Monferrato, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Sala Monferrato e Vignale Monferrato.

Le lezioni in presenza si stanno svolgendo a Palazzo Volta (Cella Monte) nella sede dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, partner del progetto insieme all'Agenzia di Eurporogettazione eConsulenza e allo Studio Sassone Engineering Geology. L’evento finale è programmato al Teatro Civico di Rosignano, comune capofila del progetto. Presenzieranno, tra gli altri, il direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli dei LangheRoero e Monferrato Roberto Cerrato.

Grazie alla collaborazione con l’Upo, inoltre, nel mese di maggio è prevista una lectio magistralis di Fabio Di Nicola, autore di programmi televisivi sulla Rai ed esperto di marketing turistico.

Quattordici le date calendarizzate tra febbraio e giugno. Il prossimo appuntamento è fissato per dopodomani, sabato 27 marzo, con il webinar ‘La road map nell'Europrogettazione: il Progetto Europeo. Fonti e bandi’ e ‘I successi del Programma Europa per i Cittadini 2014-2020 e il nuovo programma Diritti e Valori 2021-2027" con Gabriella Bigatti;

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@ecomuseopietracantoni