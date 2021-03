Dantedì, l'iniziativa di Poste Italiane

ALESSANDRIA - Ricorre oggi il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. L'edizione 2021, tra l’altro, è più significativa perché avviene nel settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.

La data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia e sarà l’occasione per ricordare nel nostro Paese e nel mondo il genio di Dante, con numerose iniziative, tra cui la realizzazione di una cartolina che sarà in vendita negli uffici postali con sportello filatelico a partire da oggi: Alessandria Centro, in P.zza della Libertà 23; Casale, in P.zza C. Battisti 23; Tortona, in L.go Borgarelli 19 e Novi Ligure, in P.zza De Negri 1.