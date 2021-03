In paese è tempo di potature

BISTAGNO - Certo per ora belli non saranno, ma come si suol dire, si fa di necessità virtù. Da qualche giorno a Bistagno si odono motoseghe rombanti. Il sindaco Roberto Vallegra assicura: «E’ in corso la potatura delle piante in una delle zone più belle e storiche del paese – e puntualizza - Ricordo a tutti che è attualmente in vigore un'ordinanza comunale che impone ai privati il taglio dei rami che si intersecano pericolosamente nei fili della linea elettrica. A questo si aggiunge l’obbligo della pulizia dei fossi sui terreni privati. La cura del territorio dev'essere una priorità ed ognuno è tenuto a fare la sua parte».

I riferimenti del primo bistagnese sono chiari: lo scorso inverno è stato funestato da interruzioni dell’energia elettrica (dovute invero più alla fragile condizione dei cavi che alla caduta di piante di privati) e inondazioni di fiumi di fango proprio causate dalla scarsa manutenzione dei fossi lungo la provinciale.