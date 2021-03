"Ovada-Novi": una gara per il nuovo ponte sull’Albedosa

CAPRIATA D'ORBA - Vuole evitare ogni ulteriore problema la Provincia di Alessandria impegnata anche sul fronte del ripristino della strada 155 “Ovada Novi”. Due settimane fa la notizia dell’avvio di un’indagine di mercato nel quadro della ricostruzione del ponte sul rio Albedosa, nel territorio di Capriata d'Orba. Contrordine. Per accelerare i tempi Palazzo Ghilini ha deciso di far partire la gara d’appalto senza ulteriori fasi preliminari.

«Volevamo essere certi di affidare il cantiere più velocemente - precisa Paolo Platania, ingegnere capo della Provincia -. Dobbiamo concludere i lavori entro la fine dell’anno per non perdere il finanziamento messo a disposizione dalla Protezione Civile dopo l’alluvione del 2019». La Provincia stessa ha stimato in otto mesi i tempi necessari per completare le operazioni.

L’intervento, nel complesso costerà 1.3 milioni di euro. C’è da ricostruire il collegamento abbattuto nell’ottobre 2019 dalla furia del rio che scorre tra Castelletto e Capriata d’Orba. L'articolo completo è disponibile su "l'ovadese" in edicola da stamattina, giovedì 25 marzo.