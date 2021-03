Vaccino: non hai internet? La Protezione Civile prenota per te

ACQUI TERME - Un servizio di supporto per le persone dai 70 ai 79 anni che in queste settimane devono sottoporsi a vaccinazione ma hanno difficoltà con gli strumenti digitali o non hanno internet nella propria abitazione. Il Comune di Acqui ha deciso di attivare un numero dedicato tramite il quale gli "over 70" poco avvezzi all'informatica verranno supportati dai volontari della Protezione Civile che prenoteranno al loro posto sul sito della Regione l'appuntamento per la somministrazione del vaccino anti Covid.

«Sarà possibile usufruire del servizio - ha precisato il sindaco Lorenzo Lucchini - chiamando dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 12.00 al numero 0144770325. Al fine di non intasare le linee telefoniche, fatto che limiterebbe il servizio, voglio ricordavi che il numero in questione è finalizzato al solo supporto informatico e non è un canale d'informazione in merito alla programmazione vaccinale».