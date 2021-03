"Eccoci qua". Con 'L'Orso in casa'

ALESSANDRIA - 'Longo's Eleven'. Perché la vittoria a Vercelli è un grosso colpo, alla pari di quello di George Clooney e Brad Pitt in Ocean Eleven: c'è molto derby nell'ultimo numero de 'L'Orso in casa', house organ dell'Alessandria Calcio, in edicola con Il Piccolo. Ci sono le foto, c'è l'analisi della gara, ci sono i numeri della giornata che rimette i Grigi al centro della scena, pronti a dire (ed è il titolo scelto) "Eccoci qua".

C'è anche una lunga intervista a Moreno Longo, che parla della sua "sfida appena incominciata". Anche della sua scelta di vivere tutta la settimana ad Alessandria "per dare più senso e partecipazione a questa esperienza in grigio, per essere nel vivo del clima che si respira, per lavorare in sede, per far sentire la mia presenza". Con un punto di partenza fondamentale. "Ho la certezza di avere a disposizione una grande opportunità".

Riflettori accesi sull'avversario di domenica, la Lucchese, ma anche su un protagonista della storia grigia, prima da allenatore e poi da direttore sportivo: Renzo Melani. Ieri ha compiuto 80 anni, ma ha ancora tanto da dare al calcio e la voglia di costruire, con la sua esperienza.

