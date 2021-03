Via Bellini: si toglie la vita, aveva 71 anni

ALESSANDRIA - Un uomo si è tolto la vita questa sera nella sua macchina parcheggiata in un garage di via Bellini. Per farlo si sarebbe soffocato con un sacchetto di plastica.



Sul posto è intervenuta la Polizia. Il magistrato avrebbe già disposto la restituzione della salma ai familiari.

La vittima aveva 71 anni. Al momento non si conoscono altri particolari.