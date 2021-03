Draghetti lascia Hsl e firma per il Brusaporto

TORTONA - Gianluca Draghetti saluta Tortona e firma per il Brusaporto. L'attaccante, classe 1993, tornato a giocare all'Hsl Derthona in estate, ha firmato per la società di serie D della Bergamasca, dove debutterà già domani, nel derby contro lo Scanzorosciate.

La sua seconda avventura in bianconero si è conclusa con 9 presenze e 3 reti, un rendimento condizionato anche da problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per qualche settimana. Meglio la sua prima esperienza, in cui i gol realizzati erano state 13.

Draghetti era stato annunciato dalla società tortonese come il grande colpo del mercato: l'anno scorso, al Sasso Marconi, aveva vinto il premio come miglior giocatore della serie D