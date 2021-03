Grave infortunio sul lavoro al cantiere ‘Castagnola’ del Cociv

FRACONALTO - Un altro infortunio sul lavoro è accaduto stamane nel cantiere Castagnola del Cociv per la costruzione del terzo valico ferroviario. Un lavoratore alle dipendenze di una delle imprese costruttrici è stato investito da un escavatore cingolato e risulta gravemente ferito. È stato trasportato all’ospedale di Torino in gravissime condizioni.

Per sollecitare maggiore sicurezza sui cantieri di lavoro, i sindacalisti di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Alessandria, hanno proclamato uno sciopero di 4 ore a fine turno di lavoro per la giornata di dopodomani, lunedì, per tutti i lavoratori occupati nel cantiere ‘Castagnola’ del terzo valico dove stamattina è avvenuto l’incidente.

I sindacalisti hanno annunciato l’intenzione di chiedere un incontro urgente alle aziende occupate all’interno del cantiere ‘Castagnola’ nel comune di Fraconalto e al Consorzio Cociv che raggruppa le imprese impegnate nella costruzione del terzo valico del Giovi per sollecitare maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro.