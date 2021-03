Tornano i "regali sospesi": l'iniziativa per sostenere le famiglie in difficoltà

VALENZA - "Dolcezza Sospesa di Pasqua" è la nuova iniziativa promossa dalla consulta comunale del volontariato - dopo il successo della versione natalizia - in collaborazione con l'associazione San Vincenzo di Valenza, per sostenere le persone e le famiglie in situazioni di difficoltà.

Comprando infatti nei prossimi giorni un uovo o una colomba - oppure facendo una semplice donazione - presso le panetterie o pasticcerie valenzane aderenti si contribuirà all'acquisto di un regalo pasquale che verrà donato alle famiglie assistite dalla San Vincenzo.

«Sono lieto - ha dichiarato Federico Violo, presidente della consulta comunale del volontariato - che si possa rinnovare anche in questa occasione lo spirito della bella iniziativa del "Regalo Sospeso". Guardiamo alle nuove prospettive della condivisione e dell’economia circolare con la volontà e l’impegno a contribuire, tutti insieme, ad un modello sociale più equo. Questo è il volontariato in cui crediamo e per il quale continueremo ad operare, un volontariato capace di mettere sempre al centro le reali necessità delle persone, con concretezza ed impegno».