Alessandria - Lucchese, un solo risultato (4-1)

ALESSANDRIA - Squadra che vince non si cambia. Unica variazione Macchioni al posto di Sini, che ha concluso in anticipo la stagione. Dunque ancora 3-4-3, con Mustacchio dall'inizio a completare il tridente, sempre con Eusepi e Arrighini. In mezzo la coppia Casarini - Bruccini, che nel derby ha funzionato. Lucchese senza Bianchi, neppure in panchina. In attacco Petrovic e Nannelli, con Panati alle spalle.

ALESSANDRIA - LUCCHESE 4-1



Marcatori: pt 8' Petrovic, 14' Arrighini, 24' Bruccini, 28' Arrighini, 33' Parodi



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE:



Primo tempo

Solo un attimo di strazione, che costa il rigore. Ma, come urla Longo, l'Alessandria resta lucida e ribalta la partita, se la riprende in mano e la domina. Un monologo, Arrighini scatenato, Eusepi suggeritore, Mustacchio incontenbile, Casarini ispirato, Bruccini e Parodi che si sbloccano, Celia incontenibile, la difesa che, rigore a parte, concede nulla. Il punteggio potrebbe essere anche più ampio.



45' Terzo angolo, colpo di testa di Prestia, di poco sul fondo

36' Arrighini sfiora il tris personale, di testa, sul cross teso, da destra, di Casarini

33'GOOOL Poker dei Grigi: ancora un suggerimento perfetto di Eusepi per Parodi, che incrocia sul palo più lontano. Anche per lui è il primo gol.

28'GOOOL E sono tre: cross di Celia, tocco di Eusepi per Arrighini, che entra in area e con un destro morbido mette alle spalle di Biggeri. Gran gol anche per esecuzione.

24' GOOOL Batte Bruccini, angolata, e infila Biggeri. Primo gol della stagione. E gol dell'ex





22' Percussione centrale di Mustacchio, incontenibile, atterrato al limite da Benassi

17' Cross teso in area di Celia da sinistra, il colpo di teta di Parodi è due metri sulla traversa

14' GOOOOL Alessandria: lancio di Casarini, che innesca la ripartenza, scatta Arrighini, che salta il portiere e deposita in rete

10' Longo urla ai suoi "Restiamo lucidi"

8' Lucchese in vantaggio: batte Petrovic, respinge Pisseri, ma il croato è pronto per ribadire in rete

7' Rigore per la Lucchese: Pisseri atterra Nannelli che sfrutta una ripartenza, su errore di Di Gennaro

6' Velo di Eusepi per Mustacchio, cross teso Biggeri blocca a terra

1' Occasione Grigi: palla rubata a centrocampo, progressione centrale di Arrighini, inarea per Mustacchio, che controlla e angola troppo

Le formazioni

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni; Parodi, Casarini, Bruccini, Celia; Macchioni, Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Chiarello, Cosenza, Di Quinzio, Gazzi, Corazza, Crosta, Mora, Giorno, Bellodi, Rubin, Stanco. All.: Longo

LUCCHESE (3-4-1-2): Biggeri; Panariello, Benassi, Dumancic; Pellegrini, Sbrissa, Meucci, Lo Curto (25'pt Adamoli); Panati; Nannelli, Petrovic (25'st Marcheggiani). A disp.: Pozzer, Lionetti, Cellamare, Dalla Bernardina, Solcia, Forciniti, Maestrelli, De Vito, Durante, Galardi. All.: Lopez

ARBITRO: Nicolini di Brescia

ASSISTENTI: Pellino di Frattamaggiore e Franco di Padova, quarto ufficiale Scarpa di Collegno

NOTE: Giornata di sole, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Pisseri, Benassi, Marcheggiani per gioco falloso. Angoli: 3-1 per l'Alessandria. Recupero: pt 2', st